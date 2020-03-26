Деньги семьям с детьми начнут выплачивать в Приморье на месяц раньше

26 Март 2020 2020-03-26T09:37:50+03:00

Малоимущие семьи будут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет ежемесячно. Фото: Pixabay

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Ежемесячная социальная поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет в Приморье начнется в июне — на месяц раньше первоначально намеченного срока. Президент России Владимир Путин подчеркнул — принципиально важно, чтобы семьи начали получать выплату как можно быстрее.

Выплата установлена с 1 января 2020 года. Средства зачислят на счета граждан за все предшествующие месяцы уже в этом полугодии. На выплату этой меры социальной поддержки в крае предусмотрели около 165 миллионов рублей.

- Размер выплат составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Приморском крае в 2020 году — это 7 221 рубль, - поясняют в Министерстве труда и социальной политики Приморья.

Отмечается, что право на новую выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения. В прошлом году размер прожиточного минимума на душу населения в крае составлял 13 189 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU