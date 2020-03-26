2020-03-26T10:02:15+03:00
Общество

«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса

Даже в случае неоплаты счета связь заблокирована не будет
Константин МИХАЙЛОВ
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Связь важна всем. фото: PixabayСвязь важна всем. фото: Pixabay
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«Ростелеком» отказался от блокировки услуги фиксированной связи до 30 апреля в случае, если клиент не оплатит вовремя счет.

— Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации, — подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

— Все наши службы работают в штатном режиме, все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес, — добавил Ермаков.

СПРАВКА

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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