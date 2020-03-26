Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
Памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» отреставрируют во Владивостоке до конца апреля. Управление культуры администрации краевого центра в 2019 году провело техническое обследование монумента, после чего была подготовлена проектная документация на реставрацию. Подрядная организация уже начала подготовку к работе.
«По условиям контракта, будет проведена реставрация центрального постамента памятника, в том числе заменена гранитная плитка. Также подрядчик приведет в порядок скульптурную группу из трех моряков, постамент и чашу памятного огня, покрасит мемориальные плиты на стилобате», — сообщает городское управление культуры.
Срок окончания работ по плану 26 апреля. Мэрия напоминает, что мемориальные комплексы, памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 9 мая.
СПРАВКА
Памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» торжественно открыт в 1967 году. Авторы: скульпторы В.Б. Зверев, О.В. Иконников и архитекторы Б.И. Тхор, Ю.П. Вдовин. Памятный огонь у памятника зажжен 9 мая 1975 года.
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