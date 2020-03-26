Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья

26 Март 2020 2020-03-26T10:58:58+03:00

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Минздрав Приморья запретил роддомам проводить партнерские роды. С сегодняшнего дня, 26 марта, в медучреждениях вводятся дополнительные ограничения, в том числе и по посещению пациентов.

Все эти меры связаны с эпидемией коронавируса. Напомним, в Приморье зарегистрировано два случая заболевания - жительница Владивостока привезла его из командировки в Мексике, а жительница Артема вернулась из круиза по Европе. Обе изолированы в ККБ№2, всех, с кем они контактировали, медики взяли под наблюдение.

В Приморье и отдельно во Владивостоке власти ввели режим повышенной готовности. Всем, кто прибывает из-за границы, приходится в обязательном порядке отправляться на домашний карантин на две недели. Ко всем таким гражданам приезжают медики и проводят анализ на дому на коронавирус.

Краевые власти ввели ограничения на массовые мероприятия - отныне запрещено собирать больше 50 человек вместе. Закрываются театры и другие учреждения культуры, закрыты бассейны, в спортзалах тоже вводятся ограничения.

Но обиднее всех молодым родителям, потому что роды не отложишь, а следующих ждать - долго. С сегодняшнего дня запрещены партнерские роды. Молодых отцов просто не впустят в медучреждение. Это же касается и так называемых контактных залов: ранее отцы могли стать первыми, кто контактировал с новорожденным, если матери делали операцию. Теперь же такой возможности просто нет.

ИСТОЧНИК KP.RU