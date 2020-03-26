2020-03-26T12:44:31+03:00
Общество

Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат

Алексей Викдоров написал заявление по собственному желанию
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Алексей Викдоров досрочно сложил полномочия. Фото: дума ВладивостокаАлексей Викдоров досрочно сложил полномочия. Фото: дума Владивостока
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Алексей Викторов 26 марта досрочно прекратил депутатскую деятельность. Он написал заявление по собственному желанию, указав в качестве причин проблемы со здоровьем. Его коллеги, члены думы, решение поддержали - с завтрашнего дня полномочия Викдорова будут прекращены.

Депутат избирался по спискам, так что довыборов за мандат не будет. Партия, от которой Алексей был заявлен, ЛДПР, вскоре назовет имя своего нового кандидата.

Алексей Викдоров входил в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Именно его и еще двух членов думы месяц назад предлагал уволить глава Приморского края Олег Кожемяко. Оказалось, что Викдоров не внес в делакрацию один свой банковский счет. Вопрос тогда вынесли на суд депутатов городской думы, но члены всех фракций воздержались от голосования, никого не уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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