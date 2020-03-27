Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды

27 Март 2020 2020-03-27T00:40:18+03:00

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На погоду в Приморье 27 марта влияет поле повышенного давления. На небе облачно с прояснениями, местами идет небольшой и умеренный снег. На востоке края утро начнется в дождя. В отдельных районах на дорогах гололедица. Северо-западный ветер по скорости - от умеренного до сильного, сообщает портал "Примпогода". Температура воздуха 0...+8 градусов.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями. Утром со 100-ой вероятностью выпадут незначительные осадки в виде снега. Сильный ветер берет направление с северо-запада. Температура воздуха 5...7 градусов выше ноля.

В Уссурийске переменная облачность. Как и в приморской столице утром ожидаются небольшие осадки. На дорогах застыла гололедица. Ветер направляется с севера и северо-запада, по скорости - умеренный до сильного. Температура воздуха 4...6 градусов со знаком плюс.

В Находке облачно с прояснениями, утром небольшие осадки. Как рассказывают эксперты, вероятность их выпадения 50%. На дорогах застыла гололедица. Северный, северо-западный ветер - слабый до умеренного, во второй половине дня будет умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU