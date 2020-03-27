Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили

27 Март 2020 2020-03-27T02:00:42+03:00

Их поймали и завели сразу несколько уголовных дел

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Банда несовершеннолетних из Партизанска множество раз нарушала закон. На них числится целая серия угонов автотранспорта и два поджога. Жгли они причем автомобили и тем самым «заработали» нехилый такой ущерб: 280 тысяч рублей. Молодых людей уже задержали, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

На парней завели сразу несколько уголовных дел: за кражу, за угон, за покушение на угон и за умышленное уничтожение имущества. Им грозят длительные тюремные сроки.

- Задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), - делятся представители пресс-службы Следственного комитета.

Сами приморцы 2001 - 2002 годов рождения.

По уголовному делу следователи собрали достаточно доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU