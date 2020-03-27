2020-03-27T01:58:27+03:00
Общество

Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня

Вот уже несколько дней его разыскивают близкие
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье разыскивают мужчину. Ориентировка: "Примпоиск"В Приморье разыскивают мужчину. Ориентировка: "Примпоиск"
Изменить размер текста:

32-летний Андрей Грешилов 25 марта вышел из дома во Владивостоке и с тех пор его никто не видел. Причем исчез он в светлое время суток: с восьми утра до четырех часов дня. Жителей просят внимательно присмотреться к его ориентировке, быть может, кто-то видел пропавшего мужчину или очень похожего на него человека.

Дом, где проживал до недавнего времени Андрей находится по адресу: улица Толстого, 23. На вид мужчине около 35 лет, высокий - около 185-190 сантиметров. Телосложение у него худощавое, темно-русые волосы коротко подстрижены. Ходит в очках для зрения.

В день исчезновения был одет: куртка черная демисезонная из синтетического материала на молнии, брюки цвета хаки со множеством накладных карманов, черная демисезонная бейсболка, черные зимние берцы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 49-09-22, 26-71-71 - ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры.

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия, детские сады, ЗАГСы, массовые мероприятия, учреждения культуры... — что и как работает во Владивостоке
Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы
Аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня
Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили
Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену
Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды
Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка