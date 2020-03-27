Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня

27 Март 2020 2020-03-27T01:58:27+03:00

Вот уже несколько дней его разыскивают близкие

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32-летний Андрей Грешилов 25 марта вышел из дома во Владивостоке и с тех пор его никто не видел. Причем исчез он в светлое время суток: с восьми утра до четырех часов дня. Жителей просят внимательно присмотреться к его ориентировке, быть может, кто-то видел пропавшего мужчину или очень похожего на него человека.

Дом, где проживал до недавнего времени Андрей находится по адресу: улица Толстого, 23. На вид мужчине около 35 лет, высокий - около 185-190 сантиметров. Телосложение у него худощавое, темно-русые волосы коротко подстрижены. Ходит в очках для зрения.

В день исчезновения был одет: куртка черная демисезонная из синтетического материала на молнии, брюки цвета хаки со множеством накладных карманов, черная демисезонная бейсболка, черные зимние берцы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 49-09-22, 26-71-71 - ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры.

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU