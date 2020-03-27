Аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Международный аэропорт Владивосток сообщил в своем аккаунте instagram о том, что с 29 марта переходит на летнее расписание полетов. Сообщение от представителей воздушной гавани Приморья полно бодрости и оптимизма: «В летнем сезоне откроются новые направления и увеличится частота рейсов». Далее идут конкретные нововведения, которые появятся в летнем сезоне в расписании аэропорта.
— Новый рейс авиакомпании @angara_airlines по маршруту Владивосток — Улан-Удэ — Новосибирск.
— Прямой беспосадочный рейс по маршруту Владивосток — Анадырь от авиакомпании @s7airlines
— Авиакомпания @aurora.airlines будет выполнять новый рейс в Красноярск с частотой 6 раз в неделю.
— Прямой рейс по маршруту Владивосток — Краснодар от @ural_airlines
— Прямой рейс Владивосток — Магадан от @yakutiaairlines
— На внутрикраевых маршрутах авиакомпания @aurora.airlines, будет выполнять более 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение
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ИСТОЧНИК KP.RU