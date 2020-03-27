2020-03-27T03:17:05+03:00
Общество

Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы

Местные полицейские задержали похитительницу, на которой висит еще три подобных дела
Константин МИХАЙЛОВ
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В Уссурийске полицией задержана похитительница шуб. Фото: архив КПВ Уссурийске полицией задержана похитительница шуб. Фото: архив КП
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Жительницу Приморья задержала полиция по подозрению в совершении серии краж. В Уссурийске в дежурную часть отдела МВД обратилась 38-летняя жительница Михайловского района с заявлением о краже норковой шубы. Пропажу женщина оценила в 80 тысяч рублей. Шуба пропала, когда заявительница посещала одну из медицинских клиник города на улице Некрасова. Прежде чем зайти в кабинет врача, женщина сняла верхнюю одежду и оставила на диване в фойе. Когда прием закончился, гражданка свою шубу уже не нашла.

Следственно-оперативная группа отдела полиции побывала на месте происшествия и изучила записи камер видеонаблюдения. На видеокадрах была обнаружена похитительница, и ориентировка с ее приметами тут же была разослана наружным нарядам полиции. Вскоре сотрудники ППС задержали подходящую под описание местную жительницу. Уже в отделе полиции 35-летняя, ранее судимая женщина созналась в краже и рассказала, что шубу уже успела продать.

Сейчас у сотрудников следственного отдела имеются еще три уголовных дела о кражах, к которым причастна задержанная. Общий ущерб, причиненный потерпевшим — более 200 тысяч рублей. Полицейские продолжают проверять воровку на причастность к совершению похожих преступлений, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску. Интересно, что злоумышленницу не взяли под стражу: она находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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