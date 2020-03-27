Мэрия, детские сады, ЗАГСы, массовые мероприятия, учреждения культуры... — что и как работает во Владивостоке

27 Март 2020 2020-03-27T04:09:30+03:00

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С 30 марта по 3 апреля, во время объявленных Указом Президента России нерабочих дней, Администрация Владивостока будет как обычно обеспечивать выполнение основных функций органа власти. В первую очередь это касается задач, связанных с жизнеобеспечением города. Об этом сообщил официальный сайт администрации города. Граждане и организации могут обращаться в мэрию через интернет-приемную.

Детские сады закроются с 30 марта по 3 апреля. Школы с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение.

В обычном круглосуточном режиме будет работать Единая дежурная диспетчерская служба Владивостока.

Не поменяет режим работы и муниципальное учреждение «Содержание городских территорий», которое отвечает за чистоту в городе.

ЗАГСы — как обычно будут регистрировать браки, однако не рекомендуется приглашать много гостей.

Как и было объявлено ранее во Владивостоке в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Из-за этого отменены почти все массовые мероприятия, ограничена работа театров, музеев, других учреждений культуры и спорта. Усилены меры по дезинфекции в транспорте, торговых и других помещениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU