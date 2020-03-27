Конфликт в одном из магазинов Артема начался с драки, закончился кражей телефона

27 Март 2020 2020-03-27T09:28:55+03:00

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Житель Артёма заявил в полицию города о том, что неизвестный мужчина украл у него сотовый телефон. Инцидент произошел в одном из городских магазинов, куда зашел пострадавший, а чуть позже заглянула компания молодых людей. Как утверждает заявитель, ребята вели себя шумно и он сделал им замечание. Один из участников компании повел себя агрессивно, устроил драку. В какой-то момент нападавшему, видимо, показалось, что побить противника будет недостаточно, тогда он вырвал из рук мужчины мобильный телефон и выбежал из магазина. Владелец украденного средства связи оценил его в 14 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изучила записи камеры видеонаблюдения и установила личность нарушителя закона. Вскоре 23-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где во всем признался. Телефон парень успел продать, а деньги потратить. Однако сотрудники полиции разыскали и покупателя телефона. Средство связи было возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье грабеж, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU