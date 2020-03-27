2020-03-27T09:29:18+03:00
Общество

Женщина из Приморья заявила полиции, что убила мужа. Но соврала

Странный способ отомстить супругу избрала жительница села Первомайское
Константин МИХАЙЛОВ
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Ссора супругов закончилась неожиданно. Фото: pixabayСсора супругов закончилась неожиданно. Фото: pixabay
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Уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) возбудил Следственный отдел по Михайловскому району в отношении жительницы села Первомайское. Муж и жена распивали алкоголь. В какой-то момент началась ссора, и женщина не придумала лучшего способа досадить супругу, чем позвонить в полицию и оговорить себя, заявив, что убила мужа.

Теперь следователю предстоит разобраться в том, какими логическими умозаключениями руководствовалась гражданка, когда совершала в столь странный поступок. Ведется расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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