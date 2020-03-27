2020-03-27T09:29:56+03:00
Общество

Тушите свет: Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли»

28 марта в столице российского Дальнего Востока погаснет множество городских огней, но это никак не связано с эпидемией
Константин МИХАЙЛОВ
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Акция "Час Земли" пройдет во Владивостоке 28 мартаАкция "Час Земли" пройдет во Владивостоке 28 мартаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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28 марта, субботним вечером, Владивосток в очередной раз станет участником глобальной акции «Час Земли». По информации администрации города, на один час — с 20:30 до 21:30 будут отключены подсветка телебашни на сопке Орлиная, линейная подсветка фасадов жилых домов, световые деревья и подсветка виадука в районе остановки общественного транспорта «Заря», а также «Звёздное небо» в районе улиц Адмирала Фокина и Светланской.

«Час Земли» это символичная акция. Она направлена не столько на энергосбережение, сколько на привлечение внимания жителей планеты к экологическим проблемам современности. Это своеобразный призыв к бережному и ответственному отношению к ресурсам Земли.

СПРАВКА

В 2020 году международный «Час Земли», который инициирует Всемирный фонд дикой природы (WWF) состоится в 14-й раз. Ежегодно на один час подсветка гаснет в 188 странах на более чем 18 тысячах архитектурных объектах. В России акция пройдет в 12-й раз. Тема российского «Часа Земли 2020» − «Каждый может!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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