2020-03-27T09:30:30+03:00
Общество

В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей

Виновный в смерти по неосторожности оправился на исправительные работы
Константин МИХАЙЛОВ
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Жителя Лесозаводска осудили за убийство по неосторожностиЖителя Лесозаводска осудили за убийство по неосторожностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лесозаводский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Как установило судебное заседание, в сентябре 2018 года мужчина праздновал день рождения своей знакомой в одном из кафе Лесозаводска. С одним из гостей возник конфликт, который от взаимных оскорблений перешел к рукоприкладству.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, фигурант дела «нанес оппоненту один удар рукой в область лица». Противник упал и ударился затылком об асфальт. Этот удар оказался роковым: от полученной при падении травмы мужчина умер. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1 год 4 месяца с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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