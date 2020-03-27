В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей

27 Март 2020 2020-03-27T09:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Лесозаводский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Как установило судебное заседание, в сентябре 2018 года мужчина праздновал день рождения своей знакомой в одном из кафе Лесозаводска. С одним из гостей возник конфликт, который от взаимных оскорблений перешел к рукоприкладству.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, фигурант дела «нанес оппоненту один удар рукой в область лица». Противник упал и ударился затылком об асфальт. Этот удар оказался роковым: от полученной при падении травмы мужчина умер. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1 год 4 месяца с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU