Огромный портрет легендарного сноубордиста Джейка Бертона появится во Владивостоке

27 Март 2020 2020-03-27T09:30:47+03:00

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Подпорная стена во Владивостоке в районе дома по адресу Океанский проспект, 108-а скоро будет украшена масштабным граффити. Приморские активисты, любители зимних видов спорта решили разместить там портрет изобретателя современного сноуборда и основателя сноубординга Джейка Бертона. Как сообщает сайт мэрии, работа художников начнется, как только позволят погодные условия.

— В конце 2019 года Джейка не стало. В память о его заслугах мы хотим подарить городу его портрет. Во Владивостоке очень большое количество любителей сноубординга, поэтому такая работа будет актуальна, — рассказал руководитель инициативной группы молодежи Advance Team, федерации экстремальных видов спорта и организатор экстрим-фестиваля «Мосты» Денис Горбунов.

Мэрия Владивостока напоминает, что в этом году в столице Приморья еще на нескольких подпорных стенах появятся рисунки. Например, к 75-летию Победы граффити сделают на стене в районе Верхнепортовой, 12в. Пока специалисты управления по делам молодежи администрации Владивостока вместе с художниками прорабатывают эскиз будущего изображения.

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ИСТОЧНИК KP.RU