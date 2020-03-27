Правительство Приморья и «Яндекс» объединились против COVID-19

27 Март 2020 2020-03-27T09:31:14+03:00

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Сервис информирования граждан о ситуации с коронавирусом запустили совместно Правительство Приморья и компания «Яндекс». Информационный блок о COVID-19 жители края уже могут увидеть на главной странице «поисковика» yandex.ru. Как сообщает сайт правительства Приморского края, вся информация в блоке аккумулируется только из официальных источников.

Помимо сведений о том, появились ли в последнее время новые случаи заражения коронавирусом, куда обратиться за диагностикой и медицинской помощью, в этом разделе «Яндекс» публикует новости об Указах Президента, постановлениях и других нормативных актах регионального и федерального масштаба, касающихся противодействия распространению болезни.

— В связи с распространением в мире COVID-19 у граждан появляется множество вопросов. К примеру, как отличить инфекцию от того или иного простудного заболевания, где можно пройти соответствующее обследование, выявлены ли новые зараженные коронавирусом пациенты. На канале Правительства Приморья пользователи могут найти ответы на все перечисленные вопросы", — заявил министр цифрового развития и связи края Сергей Максимчук.

Краевые власти также сообщают, что для жителей Приморья доступны порталы все.онлайн и vseonline.online, где собрана информация о сервисах для граждан, которые находятся в режиме самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU