Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
В инстаграм-паблике arseniev_museum Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева появились три трогательных видеоролика: «Чем занимаются в ожидании смотрители?», «Как тоскует охранник?», «Что делают администраторы?». Конечно же, речь идет о коронавирусе или, если точнее, о приостановке работы музея с 18 марта. Авторы этих коротких, буквально секундных роликов, решили взглянуть на ситуацию эмоционально, почти поэтически.
Смотрители музея Арсеньева скучают по посетителям.
Публикацию сопровождает следующий текст: «Мы с нетерпением ждём возвращения посетителей и записали для вас несколько видео, чтобы вы знали, как мы скучаем по вам. Ваш Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева».
Охранники музея Арсеньева маются без посетителей.
Посетители паблика уловили настроение. В комментариях люди пишут: «Это так мило», «Прям слезы наворачиваются! Особенно охранник вышибает», «И мы скучаем».
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ИСТОЧНИК KP.RU