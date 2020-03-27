Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез

27 Март 2020 2020-03-27T11:10:37+03:00

Короткие видеозарисовки из жизни работников музея, вынужденных бездействовать и скучающих по посетителям, цепляют за живое [видео]

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В инстаграм-паблике arseniev_museum Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева появились три трогательных видеоролика: «Чем занимаются в ожидании смотрители?», «Как тоскует охранник?», «Что делают администраторы?». Конечно же, речь идет о коронавирусе или, если точнее, о приостановке работы музея с 18 марта. Авторы этих коротких, буквально секундных роликов, решили взглянуть на ситуацию эмоционально, почти поэтически.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/769078" frameborder="0"></iframe> Смотрители музея Арсеньева скучают по посетителям.

Публикацию сопровождает следующий текст: «Мы с нетерпением ждём возвращения посетителей и записали для вас несколько видео, чтобы вы знали, как мы скучаем по вам. Ваш Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/769079" frameborder="0"></iframe> Охранники музея Арсеньева маются без посетителей.

Посетители паблика уловили настроение. В комментариях люди пишут: «Это так мило», «Прям слезы наворачиваются! Особенно охранник вышибает», «И мы скучаем».

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ИСТОЧНИК KP.RU