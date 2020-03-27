2020-03-27T09:16:07+03:00
Общество

Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья

Родители, чьи профессии перечислены в Указе Президента России, смогут во время длинных выходных оставлять детей под присмотром квалифицированных специалистов
Константин МИХАЙЛОВ
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Дети Приморья не останутся без присмотра. Фото: PixabayДети Приморья не останутся без присмотра. Фото: Pixabay
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С 30 марта по 3 апреля в приморских детских садах начнут работу дежурные группы для детей, чьи папы и мамы не могут покинуть свои рабочие места. Среди категорий работников, которые не смогут уйти на длинные выходные: сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости — и ряд других. Перечень приведен в Указе Президента РФ.

Как сообщает сайт правительства Приморского края, сейчас в каждом муниципалитете региона определяют образовательные организации, на базе которых будут действовать дежурные группы. Во Владивостоке уже выбрано шесть детсадов, в Находке — восемь.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко отметила, что если родители имеют возможность оставлять ребенка дома, под присмотром родственников, то лучше это сделать.

— Я прошу понимания у всех родителей. Если вы оставляете ребенка в детском саду, это, действительно, должна быть необходимость. Мы говорим только о представителях тех профессий, которым перечислены в Указе Президента и которым нельзя покидать на следующей неделе рабочее место. Муниципалитетам, в свою очередь, следует осуществлять мониторинг, чтобы не получилось, чтобы одно дошкольное учреждение переполнено, а в другом — никого нет, — заявила Наталья Бондаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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