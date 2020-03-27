2020-03-27T10:08:04+03:00
Общество

Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе

Жителей края призывают не доверять непроверенной информации
Константин МИХАЙЛОВ
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Руководство края призывает не доверять непроверенной информации. Фото: pixabayРуководство края призывает не доверять непроверенной информации. Фото: pixabay
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Департамент информационной политики Приморского края через сайт правительства региона обратился к приморцам с призывом доверять только официальным источникам информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. А также попросил СМИ воздержаться от тиражирования недостоверной информации.

Пресс-служба правительства Приморья выложила коллекцию фейков, которые совсем недавно будоражили народные массы и были опровергнуты официальными структурами.

18 марта — объявления на известном сайте о продаже тестов на коронавирус. Роспотребнадзор по Приморскому краю призвал приморцев не попадаться на уловку мошенников. Тесты, не имеющие регистрационного удостоверения, выданного Росздравнадзором, не могут использоваться для определения наличия коронавируса.

19 марта — сообщения в соцсетях и мессенджерах об угрозах, исходящих от жителей Партизанского района, сжечь дом семьи, находящейся на карантине. Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Партизанску в ходе проверки подтверждения этому не нашли, но установили граждан, распространявших недостоверные сведения.

21 марта — видеозапись в соцсетях, на которой сотрудник завода в Уссурийске сообщает, что на предприятии все заражены коронавирусом. Полиция установила личность и привлекла к административной ответственности работника завода, снявшего фейк. Автор видеозаписи раскаялся и принес извинения всем, кого напугал своей «шуткой».

24 марта — аудиозапись в мессенджерах о якобы 27 больных коронавирусом в Дальнереченске. Минздрав Приморья заявляет, что это обман. По его данным сейчас в крае официально подтверждены только два факта заражения коронавирусом.

25 марта — сообщение в мессенжерах о рейдовых мероприятиях полиции и штрафах для родителей, чьи дети находятся без сопровождения взрослых в общественных местах. Краевое МВД заявило, что такие сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер.

26 марта — сообщение в социальных сетях от имени сочинского хирурга Станислава Яшникова, в котором рассказывается, как будет проходить лечение в условиях распространения коронавируса. Врач Станислав Яшников сам записал опровержение на видео и попросил полицию найти и наказать выступивших от его имени провокаторов.

Напомним, за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность: для граждан — штраф от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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