Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита

27 Март 2020 2020-03-27T10:33:11+03:00

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Предприниматели Приморья могут снизить нагрузку по банковским кредитам: для этого стоит обратиться за отсрочкой или рефинансированием займа, сообщил сайт правительства региона. Получить согласие на реструктуризацию долга субъекты малого и среднего предпринимательства смогут по упрощенному порядку, если партнером по заключенным сделкам выступит Гарантийный фонд Приморского края. Реструктуризация кредита позволит получить отсрочку по платежам или изменить график выплат. Это дополнительная мера поддержки для МСП предусмотрена краевыми властями в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

— Часть наших банков-партнеров уже объявили о запуске таких программ для малого и среднего бизнеса. Для наших клиентов мы готовы предоставить согласие на реструктуризацию в течение двух дней, а также предоставим отсрочку по выплате комиссии, — сообщила руководитель Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

В описанном случае комиссия фонда будет снижена до 0,5%, выплатить ее предприниматель сможет в рассрочку — до 1 января 2021 года. За получением консультации в Гарантийный фонд Приморского края можно позвонить по телефону: (423) 2-440-440.

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ИСТОЧНИК KP.RU