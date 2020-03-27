2020-03-27T10:33:11+03:00
Общество

Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита

В регионе появилась дополнительная мера поддержки малого и среднего предпринимательства
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Коронавирус ударил по бизнесу. Фото: pixabayКоронавирус ударил по бизнесу. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Предприниматели Приморья могут снизить нагрузку по банковским кредитам: для этого стоит обратиться за отсрочкой или рефинансированием займа, сообщил сайт правительства региона. Получить согласие на реструктуризацию долга субъекты малого и среднего предпринимательства смогут по упрощенному порядку, если партнером по заключенным сделкам выступит Гарантийный фонд Приморского края. Реструктуризация кредита позволит получить отсрочку по платежам или изменить график выплат. Это дополнительная мера поддержки для МСП предусмотрена краевыми властями в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

— Часть наших банков-партнеров уже объявили о запуске таких программ для малого и среднего бизнеса. Для наших клиентов мы готовы предоставить согласие на реструктуризацию в течение двух дней, а также предоставим отсрочку по выплате комиссии, — сообщила руководитель Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

В описанном случае комиссия фонда будет снижена до 0,5%, выплатить ее предприниматель сможет в рассрочку — до 1 января 2021 года. За получением консультации в Гарантийный фонд Приморского края можно позвонить по телефону: (423) 2-440-440.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»
«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом
Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви
МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса
Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе
Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья
Правительство Приморья и «Яндекс» объединились против COVID-19
Огромный портрет легендарного сноубордиста Джейка Бертона появится во Владивостоке
В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей
Тушите свет: Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли»
Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка
Женщина из Приморья заявила полиции, что убила мужа. Но соврала
Конфликт в одном из магазинов Артема начался с драки, закончился кражей телефона
Как работают во Владивостоке на карантине мэрия, детские сады, ЗАГСы, учреждения культуры
Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы
Новосибирск, Магадан, Анадырь: аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня
Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили
Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену
Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды
Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка