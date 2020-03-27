2020-03-27T11:59:04+03:00
Общество

МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса

Интернет-трафик в регионе за последние 2 недели уже вырос на 10%
Кристина ГРИН
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Алексей Корня, президент МТС, обратился к абонентам с важным заявлением, которое касается мер поддержки в период эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что многие сейчас перешли на режим вынужденной или добровольной изоляции, оператор продолжает гарантировать комфортное пользование всеми сервисами. К слову, мобильные услуги и ТВ продолжат работу даже при отрицательном балансе. Приятная опция будет действовать вплоть до конца апреля. Пользоваться образовательными и развлекательными ресурсами из единого пакета можно бесплатно.

Оператор зафиксировал рост интернет-трафика и нагрузки на сеть. В Приморье увеличение пока незначительное – 10%. Кроме того, в регионе за две недели улучшились показатели подключений к домашнему интернету и ТВ на 31%. МТС удается поддерживать высокие стандарты качества сети даже в такой непростой эпидемиологической ситуации. Однако не стоит забывать о том, что сети передачи данных – это стратегически важная инфраструктура. Пока крупнейшие мировые стриминговые платформы снижают качество видео, МТС призывает потребителей более осознанно подходить к потреблению интернет-трафика.

- Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы, - рассказывает Алексей Корня, президент МТС. - Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно.

Колл-центры МТС, чтобы не допустить распространения заболевания, частично переведены на удаленный формат работы. Специалисты продолжают обрабатывать все звонки, но не забывайте, что ответы вы по тарифам, финансовым услугам и подключениям вы всегда сможете найти в приложении Мой МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»
«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом
Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви
МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса
Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе
Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья
Правительство Приморья и «Яндекс» объединились против COVID-19
Огромный портрет легендарного сноубордиста Джейка Бертона появится во Владивостоке
В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей
Тушите свет: Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли»
Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка
Женщина из Приморья заявила полиции, что убила мужа. Но соврала
Конфликт в одном из магазинов Артема начался с драки, закончился кражей телефона
Как работают во Владивостоке на карантине мэрия, детские сады, ЗАГСы, учреждения культуры
Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы
Новосибирск, Магадан, Анадырь: аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня
Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили
Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену
Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды
Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка