МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T11:59:04+03:00

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Алексей Корня, президент МТС, обратился к абонентам с важным заявлением, которое касается мер поддержки в период эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что многие сейчас перешли на режим вынужденной или добровольной изоляции, оператор продолжает гарантировать комфортное пользование всеми сервисами. К слову, мобильные услуги и ТВ продолжат работу даже при отрицательном балансе. Приятная опция будет действовать вплоть до конца апреля. Пользоваться образовательными и развлекательными ресурсами из единого пакета можно бесплатно.

Оператор зафиксировал рост интернет-трафика и нагрузки на сеть. В Приморье увеличение пока незначительное – 10%. Кроме того, в регионе за две недели улучшились показатели подключений к домашнему интернету и ТВ на 31%. МТС удается поддерживать высокие стандарты качества сети даже в такой непростой эпидемиологической ситуации. Однако не стоит забывать о том, что сети передачи данных – это стратегически важная инфраструктура. Пока крупнейшие мировые стриминговые платформы снижают качество видео, МТС призывает потребителей более осознанно подходить к потреблению интернет-трафика.

- Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы, - рассказывает Алексей Корня, президент МТС. - Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно.

Колл-центры МТС, чтобы не допустить распространения заболевания, частично переведены на удаленный формат работы. Специалисты продолжают обрабатывать все звонки, но не забывайте, что ответы вы по тарифам, финансовым услугам и подключениям вы всегда сможете найти в приложении Мой МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU