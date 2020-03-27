Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви

27 Март 2020 2020-03-27T11:16:41+03:00

А на памятном знаке «В честь 150-летия дружбы Российского и Корейского народов» наконец появится табличка на корейском языке

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Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван обратился к городским властям с инициативой установки памятной таблички и скульптуры корейскому герою Ли Дон Хви, а также неизвестным борцам национально-освободительного движения за независимость Кореи. Члены Совета по культуре и искусству Владивостока после обсуждения решили местом установки небольшого памятника выбрать сквер «Октябрьский» в районе дома по адресу Октябрьская, 20.

— Проект включает в себя гранитную площадку, на которой будет установлена малая архитектурная форма с барельефом Ли Дон Хви и изображением неизвестных солдат, которые погибли в борьбе за независимость Кореи«, — сообщила начальник отдела международных отношений управления международных отношений Антонина Евтушенко.

Также южнокорейское консульство хочет установить небольшой камень с информационной доской к уже существующему памятному знаку советско-корейского поэта Чо Мён Хи. Этот знак расположен в парковой зоне в районе дома на Аксаковской, 12. Доска на камне должна, по мнению корейцев, увековечить визит во Владивосток в сентябре 2007 президента республики Корея Мун Чжэ Ина.

Но и это еще не все. На памятном знаке «В честь 150-летия дружбы Российского и Корейского народов 1864-2014 гг.» в сквере Городов-побратимов установить информационную табличку на корейском языке попросил председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края Валентин Пак. На данный момент на памятнике есть текст только на русском языке. Табличка на корейском нужна для удобства туристов из Кореи, которые часто посещают это место.

Предложенные проекты Совет по культуре и искусству поддержал. Все расходы по их реализации готова взять на себя корейская сторона.

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ИСТОЧНИК KP.RU