«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T12:51:52+03:00

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Оперативники сообщают о том, что в Приморье в связи с эпидемией коронавируса появился новый вид мошенничества. В опасности сейчас люди старшего поколения. Пожилым мужчинам и женщинам звонят на городской телефон. Человек на том конце провода представляется врачом поликлиники. Медработник просит назвать фамилию, чтобы найти результаты анализов. В итоге сообщает бабушкам и дедушкам о том, что через три недели их парализует из-за коронавируса.

Дальше в дело вступает главврач, который подтверждает наличие страшной болезни и предлагает вариант решения проблемы. Эксклюзивные лекарства, которые есть только в военном госпитале Хабаровского края. Приобрести их можно лишь по предзаказу за 150 тысяч рублей. Чтобы помочь несчастным зараженным, мошенник дает номер «своего человека», который должен обеспечить поставку чудо-медикаментов.

Источник «КП-Владивосток» в силовых структурах говорит о том, что пожилых людей такая новость выбила из колеи. Некоторые всерьез едва не оказались на больничной койке. Оперативники сейчас предпринимают меры по поиску аферистов. Горожан просят проявить бдительность и не попадаться на уловки злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU