Погода в Приморье на 28 марта: сильный ветер и плюсовая температура

28 Март 2020 2020-03-28T03:06:59+03:00

На погоду в крае вллияет поле повышенного атмосферного давления

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Приморскую погоду 28 марта определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами могут выпасть небольшие кратковременные осадки. Ветер преимущественно берет направления с запада и юго-запада, по силе - умеренный до сильного, в отдельных районах сильный, сообщает портал "Примпогода". Температура воздуха +5...+10 градусов.

Во Владивостоке на небе переменная облачность. По данным синоптиков, осадков в течение суток не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 6...8 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и во Владивостоке, стоит переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного ветер дует с севера и северо-запада. Температура воздуха 6...8 градусов тепла.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 6...8 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU