2020-03-28T03:06:59+03:00
Общество

Погода в Приморье на 28 марта: сильный ветер и плюсовая температура

На погоду в крае вллияет поле повышенного атмосферного давления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье плюсовая температураВ Приморье плюсовая температураФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Приморскую погоду 28 марта определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами могут выпасть небольшие кратковременные осадки. Ветер преимущественно берет направления с запада и юго-запада, по силе - умеренный до сильного, в отдельных районах сильный, сообщает портал "Примпогода". Температура воздуха +5...+10 градусов.

Во Владивостоке на небе переменная облачность. По данным синоптиков, осадков в течение суток не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 6...8 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и во Владивостоке, стоит переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного ветер дует с севера и северо-запада. Температура воздуха 6...8 градусов тепла.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 6...8 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24