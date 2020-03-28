Погода в Приморье на 28 марта: сильный ветер и плюсовая температура
Приморскую погоду 28 марта определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами могут выпасть небольшие кратковременные осадки. Ветер преимущественно берет направления с запада и юго-запада, по силе - умеренный до сильного, в отдельных районах сильный, сообщает портал "Примпогода". Температура воздуха +5...+10 градусов.
Во Владивостоке на небе переменная облачность. По данным синоптиков, осадков в течение суток не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 6...8 градусов выше ноля.
В Уссурийске, как и во Владивостоке, стоит переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного ветер дует с севера и северо-запада. Температура воздуха 6...8 градусов тепла.
В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 6...8 градусов со знаком плюс.
ИСТОЧНИК KP.RU