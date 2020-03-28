Приморца убили металлическим ковшом

28 Март 2020 2020-03-28T07:33:43+03:00

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В одном из микрорайонов Находки на днях произошло убийство. Был найден труп 32-летнего местного жителя. Как удалось выяснить следователям, орудием преступления мог оказаться металлический ковш, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю. Главного подозреваемого правоохранители уже задержали, им оказался 39-летний житель приморец.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскаую экспертизу.

- Как установлено в ходе следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков с потерпевшим, в результате ссоры, нанес ему по голове несколько ударов металлическим ковшом, от которых последний скончался, - делятся в комитете.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU