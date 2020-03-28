Приморец украл у знакомой электропилу

28 Март 2020 2020-03-28T09:40:31+03:00

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Приморец пришел в гости к своей знакомой и украл у нее электрическую цепную пилу. Полицейские уже задержали подозреваемого. Оказалось, что инструмент он продал прохожему за тысячу рублей, сообщает УМВД по Владивостоку. Злоумышленнику грозит серьезный тюремный срок - до пяти лет лишения свободы.

Ущерб от кражи был оценен на 5,5 тысяч рублей. Причастность задержанного к делу доказали следовали, сам мужчина во всем также признался.

- Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданин. Материалы передали в суд, - делятся представители пресс-службы ведомства.

Задержанному мужчине 32 года, ранее он уже сидел был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU