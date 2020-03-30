Читаю и плачу: необычная выходка соседей удивила жителей Приморья

30 Март 2020 2020-03-30T00:39:16+03:00

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Пользователи социальных сетей обсуждают фотографии, размещенные в популярном паблике Приморья. Необычная выходка соседей сразу ы нескольких домах Артемовского городского округа, удивила окружающих. Как уверяют очевидцы, цветы и шоколадки, оказались привязаны к ручкам входных дверей. Столь неожиданный сюрприз, естественно стал поводом для обсуждения.

Цветы просто оставили за ручкой двери. Фото: artem.news.plus

– Здравствуйте. Вот такая новость с утра у нас на Фрунзе, 73. Утром вышла гулять с собакой, а у каждой квартиры в подъезде лежит букетик цветов. И маленькая открытка с добрыми словами.... Хочется поблагодарить человека, который сделал это. Сейчас ведь каждый день только тревожные новости, а тут такой приятный сюрприз,– поделилась жительница Артема.

Неожиданный сюрприз ждал жильцов Фрунзе, 73. Фото: artem.news.plus

Как оказалось, «дом с сюрпризами» в АГО не один.

– У нас утром шоколадки были примотаны к ручке. На весь поселок один подъезд. Но не знаю, кто это сделал, так как соседи сами в шоке,– рассказала еще одна местная жительница.

Большинство пользователей сети отнеслись с благодарностью к подобным жестам доброй воли.

– Читаю, плачу, неужели сложные времена начинают влиять на наши души? Теперь и вам нужно поделиться с другими этой частичкой тепла, оно должно быть инъекцией вакциной доброты и нужно вакцинировать всех

Скептически настроенные приморцы тоже нашлись. Особо бдительные жители краю отметили, что в условиях пандемии, цветы, как и угощения, лучше в квартиру не заносить. Да и вообще, нужно дома сидеть, а не по цветочным ходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU