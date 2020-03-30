2020-03-30T01:06:03+03:00
Происшествия

Жителю Владивостока грозит полумиллионный штраф за незаконный игорный бизнес

Подпольное казино успело поработать всего 2 месяца
Милана СОКОЛ
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Нелегальное игорное заведение расположилось в Первомайском районе ВладивостокаНелегальное игорное заведение расположилось в Первомайском районе ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ
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47-летний житель Владивостока в ближайшее время предстанет перед судом из-за игорной деятельности, которую он организовал нелегально. Мужчина оборудовал подпольное казино в Первомайском районе города. Однако заведение успело проработать лишь 2 месяца.

– Как установлено в ходе следствия, подозреваемый, в период времени с 01.10.2019 по 06.12.2019, организовал и проводил незаконную игорную деятельность с использованием сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном по улице Героев Хасана во Владивостоке, – отмечено на официальном сайте следственного управления следственного комитета РФ по Приморью.

Следователи собрали достаточно доказательств вины нерадивого предпринимателя. Теперь уголовное дело направлено в мировой суд. За организацию подобной деятельности вне официальной игорной зоны в Приморье, подозреваемому грозит крупный штраф – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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