Короткий курс на потепление: до +20°C обещают синоптики в начале недели в Приморье

30 Март 2020 2020-03-30T01:51:30+03:00

В начале недели в Приморье будет тепло Фото: Милана СОКОЛ

Изменить размер текста: A A

По-летнему теплое начало новой недели прогнозируют синоптики. По данным портала «Примпогода», в понедельник в континентальных районах края ожидается +13...+20 °С. На побережье будет прохладнее, +7...+12 °С. Во вторник, воздух прогреется еще больше, в среднем выше на 1 — 4 градуса. А вот в середине недели, китайский циклон, сместившийся на юг Хабаровска, вызовет в Приморье осадки и похолодание.

30 марта погоду в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, осадков не ожидается. Во Владивостоке ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Столбики термометров поднимутся до +5...+7°C.

Переменная облачность и без осадков в приморском городе Находка. Сутра будет дуть юго-западный, южный умеренный ветер, во второй половине дня – сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

Не прогнозируются осадки и в Уссурийске. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем до сильного. Ожидается 9...11°C тепла.

Во вторник в край продолжит поступать теплая воздушная масса. А вот в середине недели ожидается ухудшение погоды. Фронтальные разделы китайского циклона принесут осадки, усиление ветра и похолодание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU