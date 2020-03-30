ХК «Адмирал» проводит конкурс дизайна шарфиков для болельщиков

30 Март 2020 2020-03-30T05:06:58+03:00

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Приморский хоккейный клуб «Адмирал», несмотря на сложные времена, продолжает бодростью духа радовать болельщиков. В своём аккаунте ВКонтакте хоккеисты устроили конкурс на лучший эскиз для командного шарфика. Сначала спортсмены обратились к своим поклонникам с просьбой создать авторский дизайн шарфов.

Уже через неделю организаторы конкурса получили почти два десятка эскизов. Лучшие 16 работ были выложены на суд посетителей паблика, и сейчас каждый из болельщиков «Адмирала» может отдать свой голос за шарфик по душе. Клуб обещает, что к следующему сезону шарф — победитель конкурса воплотиться в реальность.

За пару дней участие в голосовании приняли уже более 1300 человек. Надо отметить, что и в комментариях под фото шарфиков нет никакого уныния и негатива.

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ИСТОЧНИК KP.RU