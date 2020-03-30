Финансовую помощь в условиях эпидемии смогут получить работодатели Приморья

30 Март 2020 2020-03-30T05:54:21+03:00

Но лишь те, кто во время простоя основной деятельности организует общественные работы в своем учреждении

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Министерство труда и социальной политики Приморского края сообщило, что приморским работодателям будет оказана денежная поддержка в части выплаты зарплат работникам, вынужденным уйти на «длинные выходные». Поддержка предприятиям будет оказана на основе данных, размещенных на портале «Работа в России». Поэтому руководителей предприятий и организаций просят оперативно создать личный кабинет на портале. А затем внести туда сведения о режимах труда работников, которых собираются освободить от работы, перевести на удаленный режим и о возникновении задолженности по заработной плате.

«Финансовая помощь государства будет направлена на частичное возмещение расходов работодателя на заработную плату сотрудников, занятых на общественных работах в условиях ограничения деятельности предприятия в связи с эпидобстановкой. Размер выплаты на работника — минимальный размер оплаты труда плюс районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды», — сообщило региональное министерство.

Однако средства на заработную плату работников получат те работодатели, которые в период вынужденного простоя организуют общественные работы в своем учреждении. Как пишет сайт правительства Приморского края, к примеру, в кинотеатрах или спортклубах могут производиться клининговые работы. Кто-то может организовать доставку продукции. Эти работы в качестве общественных может выполнять персонал организации. Также работников можно задействовать в сфере ЖКХ, при озеленении и благоустройстве, строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и других работах. Подробно с условиями участия в мероприятиях работодатели могут ознакомиться на сайте министерства труда и социальной политики Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU