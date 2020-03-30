Гоп-стоп пит-стоп: грабителя из Артема осудили на 2 года 8 месяцев

30 Март 2020 2020-03-30T05:54:05+03:00

Налетчик не только забрал деньги из кассы, но и отобрал у продавщиц сережки и колечко

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Жителя города Артема суд признал виновным в ограблении сотрудников павильона быстрого питания. Нападение на пит-стоп, расположенный на улице Пограничной в Артеме, произошло в июне 2019 года. Как сообщает пресс-служба артемовского ОМВД, мужчина в маске, угрожая расправой, похитил денежные средства из кассы предприятия, забрал деньги из кошелька у сотрудницы павильона, а также две пары золотых сережек и кольцо у работниц заведения.

Уйти от наказания налетчику не удалось: 29-летний грабитель после оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска. Ювелирные изделия возвращены владельцам, а деньги мужчина успел потратить. Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимого виновным в совершении преступления и осудил на 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU