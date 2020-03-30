Работодатели Приморья могут получить субсидию в 100% на обучение и переобучение специалистов

30 Март 2020 2020-03-30T05:53:49+03:00

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Получить субсидию в размере 100% на переобучение своих специалистов смогут в этом году работодатели Приморья, которые стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сейчас повысить квалификацию своих работников за счет краевого и федерального бюджетов могут 11 предприятий. Среди них Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, Находкинский судоремонтный завод, ССК «Звезда», завод-производитель корабельных радиолокационных систем «Изумруд», логистическая компания «Примавтотранс», Приморский Водоканал и другие.

Региональное министерство труда и социальной политики сообщает, что средства могут пойти на оплату повышения квалификации сотрудников, выплату стипендий специалистам, работающим в режиме неполного рабочего времени, приостановки работ или в отпуске без сохранения заработной платы. При обучении сотрудников за пределами Приморья оплатят также расходы на проезд к месту учебы и обратно, расходы по найму жилья и суточные расходы в установленном порядке.

Чтобы получить субсидию в рамках нацпроекта, работодателю нужно обратиться в министерство, заключить соглашение и предоставить расчет планируемых расходов на обучение своих сотрудников. 50% суммы планируемых расходов перечислят после включения работодателя в состав участников проекта. Остальные 50% возместят после завершения обучения. Важное условие получения второй части выплаты — сохранение занятости переобучившихся сотрудников.

По информации краевого минтруда, в 2020 году на эти цели будет направлено почти 21,4 миллиона рублей. До 2024 года в рамках нацпроекта пройти переобучение или повысить квалификацию смогут почти 800 работников предприятий Приморья. На это направят более 54,4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU