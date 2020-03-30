В нерабочую неделю Центр обслуживания потребителей ДРСК во Владивостоке работает в дистанционном режиме

30 Март 2020 2020-03-30T05:50:03+03:00

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Во Владивостоке Центр обслуживания потребителей филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») работает в дистанционном режиме, включая нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Напоминаем, что с 23 марта прием заявок на технологическое присоединение осуществляется через Личный кабинет на сайте компании – www.drsk.ru, либо Почтой России, консультации специалистов приморского Центра обслуживания потребителей по вопросам технологического присоединения можно получить по телефонам: 8(423) 264-89-32; 221-10-44; 221-10-73.

Переход на удаленный режим работы осуществлен в целях профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, в соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения и Роспортебнадзора.

Дистанционный режим работы Центра обслуживания потребителей не повлияет на сроки и качество оказания услуги. Все ранее взятые на себя обязательства по подключению заявителей «Приморские электрические сети» продолжат исполнять в плановом порядке.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.