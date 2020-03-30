В Уссурийске спешно возводят многофункциональный медицинский центр на 60 мест
Один из 16 многофункциональных модульных медицинских центров, которые должны возвести в ближайшее время в четырех военных округах России, будет построен в Уссурийске. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение должны до 30 апреля. Занимаются стройкой специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с привлечением инженерных и железнодорожных войск.
Создание медцентров ведется по поручению Президента России Владимира Путина и они будут оснащены самым современным оборудованием. На проект направлено 8,8 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU