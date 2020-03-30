В Уссурийске спешно возводят многофункциональный медицинский центр на 60 мест

30 Март 2020 2020-03-30T06:35:01+03:00

Стройка ведется по поручению президента России Владимира Путина, срок - до 30 апреля

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Один из 16 многофункциональных модульных медицинских центров, которые должны возвести в ближайшее время в четырех военных округах России, будет построен в Уссурийске. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение должны до 30 апреля. Занимаются стройкой специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с привлечением инженерных и железнодорожных войск.

Создание медцентров ведется по поручению Президента России Владимира Путина и они будут оснащены самым современным оборудованием. На проект направлено 8,8 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU