2020-03-30T07:31:30+03:00
Общество

Корабли Тихоокеанского флота прошли через ледовые поля пролива Лаперуза

На учениях находятся до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения
Константин МИХАЙЛОВ
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Корабли ТОФ в проливе Лаперуза. Фото: сайт Министерства обороныКорабли ТОФ в проливе Лаперуза. Фото: сайт Министерства обороны
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Группа кораблей Тихоокеанского флота миновала ледовые поля в районе пролива Лаперуза, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. В состав группы входят флагман флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и несколько судов вспомогательного флота.

Ледокольная проводка на переходе продолжалось более суток и обеспечивалась ледоколами Тихоокеанского флота «Садко» и «Иван Сусанин», а также ледоколом «Капитан Хлебников». На наиболее сложных для плавания участках пути активно работала корабельная авиагруппа больших противолодочных кораблей. Летчики палубных вертолётов Ка-27 совершили несколько вылетов на проведение ледовой разведки.

Сообщается, что учения группировки кораблей ТОФ в дальней морской зоне продолжаются. Всего к отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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