2020-03-30T07:42:44+03:00
Общество

Сбербанк и Okko запускают показы «Золотая Маска онлайн» в рамках проекта «Искусство онлайн»

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Фото: другой источник.
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На платформе онлайн-кинотеатра Okko запущены показы специальной программы «Золотая Маска онлайн». Фестиваль меняет привычный формат в связи с карантином. В разделе «Искусство онлайн» зрители смогут бесплатно и в любое время получить доступ к постановкам номинантов и лауреатов фестиваля «Золотая Маска» прошлых лет: спектаклям Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана Доннеллана, Дениса Бокурадзе, Йохана Кобборга — «золотого архива» премии, подготовленного уникальной командой профессионалов.

Коллекция спектаклей будет доступна зрителям Okko в течение трех месяцев. Это уникальная возможность увидеть блестящие театральные постановки, не выходя из дома.

В онлайн-кинотеатре Okko будут опубликованы все спектакли, вошедшие в программу фестиваля нового формата: «Гроза», «Губернатор», «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» и «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» режиссера Андрея Могучего (БДТ им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург); «Дон Кихот» в постановке Йохана Кобборга (Театр балета им. Леонида Якобсона, Санкт-Петербург); «Король Лир» режиссера Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск); «Мера за меру» режиссера Деклана Доннеллана (Театр им. А. С. Пушкина, Москва) и «Чаадский» режиссера Кирилла Серебренникова (Театр «Геликон-опера», Москва).

Проект «Искусство онлайн» создан в сотрудничестве Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko. Это коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий от ведущих российских театров и музеев. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko.

В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Okko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки. Для тех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования и желает прикоснуться к искусству в виртуальном формате. Коллекция ежедневно пополняется концертами, спектаклями, виртуальными турами и другим культурным видеоконтентом.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В истории Сбербанка сотрудничество с фестивалем «Золотая Маска» занимает особое место. Мы ценим усилия организаторов фестиваля, которые вот уже 26 лет прививают зрителю вкус к театральной жизни и постоянно предлагают новые форматы взаимодействия артистов и аудитории. В новых условиях, когда привычный визит в театр стал невозможен, мы рады предложить нашу цифровую платформу «Искусство онлайн» в качестве площадки, которая сделает искусство доступным всем желающим, обеспечит непрерывность диалога и взаимного обогащения сцены и зрителя».

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«Проект Okko и Сбербанка «Искусство онлайн», призванный сделать высокое искусство доступным для широкой аудитории, обогащается новыми постановками и концертами каждый день. Важно, что в период самоизоляции современные технологии могут прийти обществу на помощь, позволив пользователям стать ближе к культурной жизни. Мы рады представить специальную программу фестиваля «Золотая Маска» на Okko и надеемся, что спектакли впечатлят и театралов, и кинолюбителей».

«Золотая Маска» — одно из самых значимых событий российской театральной сцены. Уже 18 лет Сбербанк тесно сотрудничает с фестивалем, дополняя программу специальными мероприятиями, предоставляя сервисы для зрителей и участников. В этом сезоне «Золотой Маски» зрители могли приобрести билеты онлайн на витринах Сбербанка и «Рамблера». Также при содействии фестиваля Сбербанк развивает безбарьерную среду в российских театрах — благодаря приложению «Искусство. Вслух», куда загружаются тифлокомментарии, спектакли становятся доступными для незрячих и слабовидящих людей.

Поддержка организации лучшего театрального фестиваля страны в статусе генерального партнера с 2002 года полностью соответствует культуре Сбербанка, его общественной и социальной миссии. Сбербанк давно и на постоянной основе поддерживает программы, дающие людям возможность приобщаться к различным видам искусств.

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