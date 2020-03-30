2020-03-30T08:00:43+03:00
Общество

СБЕР Решения запустили бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях

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Эксперты СБЕР Решений проконсультируют по всем вопросам перевода сотрудников на удаленный формат работыЭксперты СБЕР Решений проконсультируют по всем вопросам перевода сотрудников на удаленный формат работы
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СБЕР Решения, входящие в Экосистему Сбербанка, запустили бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Эксперты будут консультировать по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникациями вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Единый бесплатный телефонный номер для обращений: 8-800-700-94-82.

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Распространение коронавируса может существенно ухудшить бизнес-климат для компаний и предпринимателей. Минимизировать финансовые последствия возможно, если оперативно перестроить бизнес-процессы.

Многие компании принимают решение о переводе сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, сотрудники могут сами обратиться к работодателю с заявлением о переводе на дистанционную работу. Основное в этой ситуации – это системная работа по кадровым, юридическим, организационно-коммуникационным, а также технологическим аспектам. Эксперты «горячей линии» СБЕР Решений проконсультируют по всем аспектам перевода сотрудников на дистанционный формат работы.

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