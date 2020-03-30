Губернатор в телеэфире рассказал приморцам о ситуации с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T08:26:12+03:00

На сегодня в крае по-прежнему только 2 инфицированных человека

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Губернатор края Олег Кожемяко в эфире передачи «Прямой разговор» 30 марта рассказал приморцам о региональной ситуации с коронавирусной инфекцией. Кожемяко сообщил, что власти региона и врачи ведут масштабную работу для предотвращения появления новых инфицированных людей на территории края и распространения опасного заболевания.

— По-прежнему заболевших у нас два человека, они находятся на лечении. 40 человек — на карантине. Более 3 тысяч жителей края — под наблюдением врачей на дому, — обозначил глава региона.

Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, полную версию беседы с губернатором можно посмотреть в понедельник, 30 марта, в 22:00 на телеканалах «Россия-24», «ОТВ-Прим» и «Восток-24». Повтор на «России-24» — 31 марта в 8:00, на «ОТВ-Прим» 1 апреля в 11.15, 2 апреля в 15.10, 3 апреля в 10.00, 4 апреля в 12.00 и 5 апреля в 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU