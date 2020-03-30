Не долго музыка играла... Наркотик для жителя Находки был спрятан в плеере

30 Март 2020 2020-03-30T11:14:59+03:00

Только за попытку покупки мужчина получил больше 10 лет колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

Суд города Находки вынес приговор местному жителю по статье 228 УК РФ в части попытки покушения на приобретение наркотиков в особо крупном размере. Попытка купить наркотики завершилась для мужчины неудачей из-за того, что в дело вмешались правоохранительные органы.

Криминальная история началась в ноябре 2018 года. Именно тогда некое лицо направило почтой будущему фигуранту дела наркотик: производное N-метилэфедрона. Конечно, незаконный груз был замаскирован — спрятан в портативный музыкальный проигрыватель. Однако правоохранители обнаружили 770 граммов вещества и подменили их муляжом. Адресат получил бандероль, убедился в том, что наркотик на месте и спрятал его в своем автомобиле. После чего был задержан полицией.

Суд назначил гражданину 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU