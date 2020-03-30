2020-03-30T11:14:59+03:00
Происшествия

Не долго музыка играла... Наркотик для жителя Находки был спрятан в плеере

Только за попытку покупки мужчина получил больше 10 лет колонии строгого режима
Константин МИХАЙЛОВ
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10 лет лишения свободы получил приморец за бандероль с наркотиками10 лет лишения свободы получил приморец за бандероль с наркотикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд города Находки вынес приговор местному жителю по статье 228 УК РФ в части попытки покушения на приобретение наркотиков в особо крупном размере. Попытка купить наркотики завершилась для мужчины неудачей из-за того, что в дело вмешались правоохранительные органы.

Криминальная история началась в ноябре 2018 года. Именно тогда некое лицо направило почтой будущему фигуранту дела наркотик: производное N-метилэфедрона. Конечно, незаконный груз был замаскирован — спрятан в портативный музыкальный проигрыватель. Однако правоохранители обнаружили 770 граммов вещества и подменили их муляжом. Адресат получил бандероль, убедился в том, что наркотик на месте и спрятал его в своем автомобиле. После чего был задержан полицией.

Суд назначил гражданину 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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