Не долго музыка играла... Наркотик для жителя Находки был спрятан в плеере
Суд города Находки вынес приговор местному жителю по статье 228 УК РФ в части попытки покушения на приобретение наркотиков в особо крупном размере. Попытка купить наркотики завершилась для мужчины неудачей из-за того, что в дело вмешались правоохранительные органы.
Криминальная история началась в ноябре 2018 года. Именно тогда некое лицо направило почтой будущему фигуранту дела наркотик: производное N-метилэфедрона. Конечно, незаконный груз был замаскирован — спрятан в портативный музыкальный проигрыватель. Однако правоохранители обнаружили 770 граммов вещества и подменили их муляжом. Адресат получил бандероль, убедился в том, что наркотик на месте и спрятал его в своем автомобиле. После чего был задержан полицией.
Суд назначил гражданину 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU