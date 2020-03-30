2020-03-30T11:15:11+03:00
Общество

Торговать масками начнут супермаркеты Приморья

Губернатор Олег Кожемяко обрисовал ситуацию со средствами медицинской защиты во время телеэфира
Константин МИХАЙЛОВ
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Медицинские маски появится в продаже. Фото: PixabayМедицинские маски появится в продаже. Фото: Pixabay
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Медицинские маски в ближайшее время появятся в супермаркетах Приморья, заявил губернатор края Олег Кожемяко. Это произошло в эфире телепередачи «Прямой разговор» в понедельник, 30 марта. Руководитель края сообщил, что был предпринят ряд мер по закупке и пошиву масок и теперь ожидаются их крупные поставки.

— Их можно будет приобрести в крупных торговых сетях — «Фреш 25», «Реми», «Парус». Некоторые люди набирают товары впрок, сверх нормы. Чтобы не допустить дефицита, будет установлен регламент", — сказал глава региона.

К тому же, как сообщает сайт правительства Приморского края, делать медицинские марлевые повязки начали и в исправительных колониях ГУФСИН. Сейчас шьются более 84 тысяч масок. Они пройдут санобработку и будут использованы работниками специальных служб.

Министр здравоохранения Приморья Анастасии Худченко сообщила, что для медицинских учреждений края приобретаются средства более высокого класса защиты — респираторы. — Часть респираторов уже получили, еще 54 тысячи ожидаем на этой неделе, — проинформировала региональный министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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