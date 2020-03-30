Управление градостроительства и архитектуры Владивостока поделили на две части

30 Март 2020 2020-03-30T11:15:20+03:00

Сразу два управления будут курировать стройки во Владивостоке. Фото: Pixabay

Городские власти заверяют жителей краевого центра, что изменения приведут к более продуктивной работе

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В администрации Владивостока решили преобразовать управление градостроительства и архитектуры. Точнее поделить его на управление архитектуры и строительства (УАС) и управление градостроительства (УГ). Как сообщает сайт администрации города, «преобразование проводится для оптимизации работы администрации, рационального использования кадров, улучшения качества муниципальных услуг».

Объясняется, что УАС будет заниматься эффективной организацией строительства объектов муниципальной собственности Владивостока: школ, детских садов, муниципального жилищного фонда, других социальных и инженерных объектов. Также на УАС возложено формирование комфортной городской среды. За управлением закрепляется подведомственное муниципальное казенное учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа».

УГ будет обеспечивать градостроительное планирование и застройку территории Владивостокского городского округа, при этом учитывая экологические, экономические, социальные и иные факторы в ходе строительства. У этого управления подведомственное учреждение — МКУ «Градостроительное планирование территорий».

Мэрия информирует, что в результате реорганизации штаты новых управлений не увеличатся, финансирование также сохранится прежним.

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ИСТОЧНИК KP.RU