2020-03-31T02:40:55+03:00
Общество

Теперь только по показаниям – в Приморье закрыли бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для здоровых

Единственная лаборатория региона теперь будет принимать анализы только тех, кому это необходимо
Кристина ГРИН
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Такое решение приняли власти региона после недельной работы экспресс-тестирования.Такое решение приняли власти региона после недельной работы экспресс-тестирования.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Бесплатное проведение экспресс-тестирования на коронавирус в Приморье временно приостановлено. Теперь сдать анализы могу лишь те, у кого есть медицинские и эпидемиологические показания. Об этом заявил губернатор Приморья в эфире передачи «Прямой разговор».

Как отмечают в пресс-службе правительства, Приморский край стал одним из первых регионов, в котором у местных жителей появилась возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Оказалось, что пропускная способность единственной лаборатории в крае – 300 анализов в день. Тем временем на Дальний Восток продолжают возвращаться местные жители, путешествующие за границей. Если учесть, что за прошлую неделю около 6 тысяч людей прошли тестирование, то с приездом приморцев лаборатория может просто не справиться.

- В этих условиях принято решение прекратить в поликлиниках прием граждан, желающих сдать тест на коронавирус самостоятельно, по собственному желанию. Это позволит не создавать скученность людей в поликлиниках, не смешивать потоки здоровых и больных людей, а также разгрузить лаборатории. Они, в свою очередь, смогут обрабатывать те тесты, которые взяты по медицинским и эпидемиологическим показаниям, а не из личных соображений граждан, – отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения региона, сказала о том, что теперь экспресс-тестирование будут проводить только для тех, кто имеет показания Роспотребнадзора, прибыл в регионе после заграничной поездки и контактировал с людьми из группы риска.

- В частности на коронавирус сегодня обследуются все больные с пневмонией. Или, например, человек приехал из-за рубежа и на второй-третий день у него появился кашель, температура. Но это не означает, что им нужно приходить на обследование в поликлинику. Эти пробы у них возьмут на дому медработники, которые за ними наблюдают на карантине. Фактически, все обследования, которые необходимо сделать для предотвращения развития эпидемии, мы продолжаем осуществлять, – добавила Анастасия Худченко.

Напомним, что всего в Приморье два случая заражения коронавирусом. Их состояние здоровья оценивается как стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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