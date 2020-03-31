Во Владивостоке без вести пропал Андрей в очках и берцах

31 Март 2020 2020-03-31T02:24:13+03:00

Мужчина просто вышел из дома, но обратно так и не вернулся

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32-летний Андрей пропал 25 марта во Владивостоке. Он ушел из дома в период с 8:00 до 16:00 и пропал. Обратно мужчина так и не вернулся, будто провалился сквозь землю. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили информации о пропаже Андрея в сеть. Присмотритесь внимательно к фотографии. Возможно, вы видели его или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, носит очки для зрения.

Был одет: куртка черная демисезонная из синтетического материала на молнии, брюки цвета хаки со множеством накладных карманов, черная демисезонная бейсболка, черные зимние берцы.

При себе имел: очки прямоугольной формы в тонкой металлической оправе темно-синего цвета с очень толстыми линзами.

Если вы можете помочь в поисках Андрея, обратитесь по телефонам: 8 (4232) 49-09-22, 26-71-71 - ОП №1 УМВД России по Владивостоку или 102 – полиция, 8 914 721 22 32– волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU