2020-03-31T02:33:58+03:00
Общество

Нового начальника Управления МВД по Приморскому краю представили личному составу

Олег Стефанков сменил на посту временно исполнявшую обязанности — полковника юстиции Оксану Головащенко
Константин МИХАЙЛОВ
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Видеоконференция с министром МВД РФ, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Фото: сайт УМВД по Приморскому краюВидеоконференция с министром МВД РФ, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Фото: сайт УМВД по Приморскому краю
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30 марта личный состав Управления МВД России по Приморскому краю познакомился с новым начальником — генерал-майором полиции Олегом Стефанковым. Его в режиме видеоконференции представил подчиненным министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Глава МВД отметил географическую и экономическую специфику Приморского края и потребовал от Олега Стефанкова активизировать работу краевой полиции по ряду направлений: повысить эффективность раскрытия преступлений, улучшить качество предварительного расследования и других. Среди наиболее важных задач Колокольцев назвал противодействие IT-преступности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, снижение аварийности на дорогах региона.

СПРАВКА

Генерал-майор полиции Олег Иванович Стефанков начал службу в органах внутренних дел в 1995 году в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям в Ростове-на-Дону. Несколько лет был первым заместителем начальника отдела на районном уровне, руководил работой оперативных служб в Министерстве внутренних дел по Республике Адыгея. Возглавлял криминальный блок в Управлении МВД России по Калужской области. Последние два года замещал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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