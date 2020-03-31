2020-03-31T03:08:56+03:00
Общество

В Приморье решили синхронизировать благоустройство территорий и ремонт дорог

По идее губернатора, приводя в порядок парк, нужно приводить в порядок и дорогу парку
Константин МИХАЙЛОВ
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Губернатор Приморского края на видеоконференции. Фото: сайт правительства ПриморьяГубернатор Приморского края на видеоконференции. Фото: сайт правительства Приморья
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30-го марта губернатор края Олег Кожемяко на совещании в режиме видеоконференцсвязи дал поручение руководителям профильных ведомств и муниципалитетов синхронизировать ремонты дорог и благоустройство территорий, сообщает сайт правительства Приморского края.

— Важно сделать парку так, чтобы параллельно при благоустройстве парка, сквера, аллеи включался и ремонт дороги прилегающей к этому объекту. Это даст наибольший эффект при создании комфортной среды в наших населенных пунктах в рамках национальных проектов, — заявил губернатор.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края Елена Иванова доложила о том, что завершается заключение контрактов по объектам, которые отмечены на этот год в рамках национальных проектов. Значительный объем работ касается дорожного ремонта и благоустройства.

Глава региона сказал: «Нужно уходить от практики, когда сделали красивую зону отдыха, но к ней ни пройти, ни проехать. Тем более, что такие возможности есть, мы направляем на эти цели как из краевого, так и федерального бюджетов значительные средства».

Кожемяко также сообщил, что крупные города получат дополнительные средства на ремонт дорог. Суммы на ближайшей бюджетной комиссии будут распределены и утверждены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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