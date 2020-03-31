Ночной воришка, обчищавший магазины Арсеньева, отправился под суд

31 Март 2020 2020-03-31T13:57:18+03:00

За кражи из магазинов жители Арсеньева грозит до 5 лет заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За украденные деньги и еду на сумму около 200 тысяч рублей, 20-летний парень может отправиться за решетку на 5 лет

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Окончено расследование уголовного дела о серии краж из магазинов на территории города Арсеньева. Предварительное следствие установило, что в торговые точки забирался 20-летний местный житель. Воровал он деньги и продуктовые товары. Всего парень успел украсть на сумму более 200 тысяч рублей.

Полиция задержала воришку, и он дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский», расследование уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) завершено. Пока шла следствия молодой человек находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU