Ночной воришка, обчищавший магазины Арсеньева, отправился под суд
Окончено расследование уголовного дела о серии краж из магазинов на территории города Арсеньева. Предварительное следствие установило, что в торговые точки забирался 20-летний местный житель. Воровал он деньги и продуктовые товары. Всего парень успел украсть на сумму более 200 тысяч рублей.
Полиция задержала воришку, и он дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский», расследование уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) завершено. Пока шла следствия молодой человек находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU