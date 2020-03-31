Половина приморцев, собиравшихся купить машину, отодвинула сроки приобретения

31 Март 2020 2020-03-31T04:40:10+03:00

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Автомобильный портал «Дром» провел опрос на тему «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?». Выяснилось, что 53% участников опроса из Приморского края из тех, что собирались приобрести машину, сейчас отложили покупку автомобиля. Для 33% опрошенных приморцев скачок курса доллара никак не отразился на планах по приобретению автомобиля. Они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе». А 14% наоборот, решили ускориться и купить «железного коня» раньше, чем собирались — пока цены не поднялись еще больше.

Аналитики «Дрома» сообщают, что значительный рост цен в России на новые машины случится не раньше мая, поскольку пока автодилеры будут продавать машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу. А вот подержаные машины подорожают уже в апреле. По мнению экспертов «Дрома», их цена повысится на 5-7%.

СПРАВКА

Всероссийский опрос среди пользователей сайта drom.ru проводился с 23 по 26 марта 2020 года. В нем приняло участие 13 966 человек. Курс доллара США пробил психологическую отметку в 80 рублей 18 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU