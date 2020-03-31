18 махинаций совершил мошенник, находясь на зоне в Приморье

31 Март 2020 2020-03-31T05:31:42+03:00

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Мужчина, уже отбывающий наказание в исправительной колонии № 31 в Приморье, признан виновном в совершении еще 18 преступлений. Все они связаны с мошенничеством с помощью телефона. Как сообщает сайт прокуратуры края, с августа по октябрь 2018 года осужденный прямо из-за «колючки» через мобильный телефон выходил в Интернет и на разных торговых площадках давал объявления о сдаче в аренду недвижимости, продаже бытовой техники и мебели. Когда мошеннику звонили покупатели, мужчина просил перечислить залог. Таким немудреным способом заключенный «заработал» в общей сложности более 70 тысяч рублей.

Чугуевский районный суд Приморского края в действиях злоумышленника установил рецидив преступлений. Назначено наказание — 4 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С афериста взыскали причиненный ущерб в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU